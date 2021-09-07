Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 августа

Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 августа
Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 августа
Сегодня, 14:26Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
7 сентября во время 2-минутных замеров на привокзальной площади в Нижнем Тагиле показатели всех пяти веществ-загрязнителей остались нулевыми.

В очередной раз, подходя к зданию железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле, журналист редакции увидел сгусток дыма, объемы которого только росли. В прямой трансляции Instagram-аккаунта tagilcity.news транслировались короткие замеры диоксида серы, сероводорода, формальдегида, диоксида азота и синильной кислоты при температуре воздуха +7 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Результаты замеров на экране газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний ТагилЭксклюзив
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