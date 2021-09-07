Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 августа

В очередной раз, подходя к зданию железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле, журналист редакции увидел сгусток дыма, объемы которого только росли. В прямой трансляции Instagram-аккаунта tagilcity.news транслировались короткие замеры диоксида серы, сероводорода, формальдегида, диоксида азота и синильной кислоты при температуре воздуха +7 градусов и юго-западном ветре со скоростью два метра в секунду. Результаты замеров на экране газоанализатора «Геолан-1П» остались по нолям.