Дождь со снегом прогнозируется в Нижнем Тагиле

Ожидается, что на предстоящей неделе, 13 сентября, в Нижнем Тагиле пойдет дождь со снегом. Аналогичные перспективы прогнозируются также в Екатеринбурге, Тюмени и Магнитогорске. Об этом заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По его словам, сначала циклон накроет Пермь, после чего двинется в уральскую столицу. На данный момент вероятность дождя со снегом составляет 80%, воздух прогреется до +6, +8 градусов. Данный прогноз актуален и для Нижнего Тагила. Потом циклон накроет Пермь. Шувалов отметил, что в стороне окажется европейская территория России. Там прогнозируется +20, +25 градусов, пишет Ура.ру. Напомним, с 7 по 9 сентября в Свердловской области местами ожидается температура до -2 градусов в ночное время. При этом днем прогнозируется теплая погода от +8 до +16 градусов. Ночные заморозки до -2 градусов ожидаются в Свердловской области

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