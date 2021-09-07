После жалобы жителей на слив стоков в озеро демонтируют трубу в Реже

Водопроводную трубу, по которой в озеро Реж сливали воду из термального комплекса, решено заварить и убрать.

6 сентября 2021 года во время прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым жители Режа пожаловались на незаконный слив неочищенной воды в местное озеро из оздоровительного комплекса, сообщает «Областная газета». На место прибыли чиновники из областной администрации и профильных ведомств, и после оценки ситуации было решено заварить трубу с последующим ее демонтажем. Собственники комплекса заверили в полном соответствии воды всем необходимым требованиям безопасности, специалисты-экологи взяли из озера пробы воды для проведения экспертиз. Напомним, проект новой станции водоочистки в Нижнем Тагиле в ближайшее время будет отправлен на госэкспертизу. Проект станции водоподготовки под Нижним Тагилом будет отправлен на госэкспертизу

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