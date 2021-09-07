Превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила фиксировалось в августе 13 раз

Все превышения были на ПНЗ № 1 (Вагонка) и ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок). Значение формальдегида в воздухе варьировалось от 1,1 до 2 ПДК. Всего за месяц было 13 дней с превышениями. Такие данные приведены в ежедневных отчетах на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Стоит отметить, что данные по загрязнению воздуха за каждое воскресенье месяца ведомство не публикует.
Кроме того, 26 августа на ПНЗ № 1 было зафиксировано превышение фенола — 1,1 ПДК.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Напомним, В 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз.