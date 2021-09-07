Превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила фиксировалось в августе 13 раз

Все превышения были на ПНЗ № 1 (Вагонка) и ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок). Значение формальдегида в воздухе варьировалось от 1,1 до 2 ПДК. Всего за месяц было 13 дней с превышениями. Такие данные приведены в ежедневных отчетах на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Стоит отметить, что данные по загрязнению воздуха за каждое воскресенье месяца ведомство не публикует.