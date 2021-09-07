Превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила фиксировалось в августе 13 раз

Превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила фиксировалось в августе 13 раз
Превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила фиксировалось в августе 13 раз
Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Посты УГМС по мониторингу загрязнений атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле 13 раз фиксировали превышение формальдегида. Максимальная концентрация вещества достигала 2 ПДК.

Все превышения были на ПНЗ № 1 (Вагонка) и ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок). Значение формальдегида в воздухе варьировалось от 1,1 до 2 ПДК. Всего за месяц было 13 дней с превышениями. Такие данные приведены в ежедневных отчетах на сайте ФГБУ «Уральское УГМС». Стоит отметить, что данные по загрязнению воздуха за каждое воскресенье месяца ведомство не публикует.

Кроме того, 26 августа на ПНЗ № 1 было зафиксировано превышение фенола — 1,1 ПДК.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, В 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз.

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загрязнениевоздухНижний Тагилформальдегид
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