РЭО направит 578 млн рублей в проект завода по переработке пластика

РЭО планирует вложить 578 млн рублей в строительство крупнейшего в РФ завода по переработке пластика. Завод будет открыт в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу следующего года.

Средства будут направлены для проекта предприятий "Эколайн" и "Втор-пласт" по строительству на территории Подмосковья крупнейшего в стране завода по переработке пластика. Об этом ТАСС рассказали сегодня, 7 сентября, в пресс-службе РЭО. "Общая сумма инвестиций составит приблизительно два миллиарда рублей, участие РЭО - 578 млн рублей в виде выкупа облигационного займа. Данную меру правительство одобрило в конце июня, и мы уже прибегли к ней по нескольким инвестиционным проектам. Проектно-сметные документы по заводу в Московской области сейчас разрабатываются. Этот комплекс будет заниматься переработкой пластиковых бутылок, пакетов, твердых и пленочных пластиков и позволит производить флаконы, контейнеры, пленку, стройматериалы", - уточнил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова цитируются в сообщении. Как пояснили в РЭО, для привлечения средств будут выпущены облигации, которые получат статус "зеленых". Их приобретателем выступит РЭО, а совместное предприятие компаний “Эколайн” и “Втор-пласт” станет первым предприятием по переработке, которое разместит "зеленые" облигации на российском рынке. Ранее появилась информация, что один из самых крупных в РФ заводов по переработке пластика откроется в Егорьевском городском округе Московской области к концу следующего года. Завод выступит частью экопарка "Эколайн", который располагается рядом с крупнейшим в Европе комплексом по переработке отходов "Восток". Реформу отрасли обращения с отходами в России начали с 1 января 2019 года. Ее цель заключается в том, чтобы сделать обращение с отходами более цивилизованным, разобраться с проблемой стихийных свалок и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" будет построено 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году на сортировку будут идти все бытовые отходы, и только около половины пойдет на захоронение.

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