Сильный ветер и задержку авиарейсов пообещали синоптики жителям Среднего Урала

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Существует риск чрезвычайных ситуаций — аварии на коммунальных сетях, риски обрушения слабоукреплённых конструкций, сооружений и деревьев. Среди прочего возможны перебои в обеспечении населённых пунктов электроэнергией из-за обрывов и перехлеста проводов, сбои в работе сетей операторов сотовой связи.