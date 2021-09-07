Сильный ветер и задержку авиарейсов пообещали синоптики жителям Среднего Урала

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Существует риск чрезвычайных ситуаций — аварии на коммунальных сетях, риски обрушения слабоукреплённых конструкций, сооружений и деревьев. Среди прочего возможны перебои в обеспечении населённых пунктов электроэнергией из-за обрывов и перехлеста проводов, сбои в работе сетей операторов сотовой связи.
Шквалистый ветер может стать причиной задержки рейсов в Кольцово.
В ЕДДС предупредили и о риске ДТП в связи с сильными порывами бокового ветра. Свердловчан просят соблюдать дистанцию и ПДД в целом, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.
Из-за порывов ветра прогнозируется и ухудшение пожарной обстановки в регионе — огонь может распространиться на садовые участки и жилые дома.
Напомним, наибольшая пожароопасная обстановка в регионе зафиксирована в Первоуральском и Полевском округах, Ревде.