Сильный ветер и задержку авиарейсов пообещали синоптики жителям Среднего Урала

Сильный ветер и задержку авиарейсов пообещали синоптики жителям Среднего Урала
Сильный ветер и задержку авиарейсов пообещали синоптики жителям Среднего Урала
Сегодня, 16:58Здоровье и экологияФото: flickr.com
По прогнозам синоптиков 8 сентября на территории Свердловской области ожидается шквалистый ветер.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Тагила, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Существует риск чрезвычайных ситуаций — аварии на коммунальных сетях, риски обрушения слабоукреплённых конструкций, сооружений и деревьев. Среди прочего возможны перебои в обеспечении населённых пунктов электроэнергией из-за обрывов и перехлеста проводов, сбои в работе сетей операторов сотовой связи.

Шквалистый ветер может стать причиной задержки рейсов в Кольцово.

В ЕДДС предупредили и о риске ДТП в связи с сильными порывами бокового ветра. Свердловчан просят соблюдать дистанцию и ПДД в целом, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Из-за порывов ветра прогнозируется и ухудшение пожарной обстановки в регионе — огонь может распространиться на садовые участки и жилые дома.

Напомним, наибольшая пожароопасная обстановка в регионе зафиксирована в Первоуральском и Полевском округах, Ревде.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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