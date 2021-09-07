Суд отклонил апелляцию Роспотребнадзора по установлению санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК

По данным сайта Арбитражного суда Свердловской области, рассмотрение дела прошло 6 сентября, результативная часть решения будет опубликована позже.
Напомним, Роспотребнадзор после проверки на ЕВРАЗ НТМК в октябре 2020 года выдал предприятию предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля текущего года.
Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде. Причиной стало то, что Роспотребнадзор не дал четких указаний, какие именно объекты попадают под ликвидацию. Таким образом, суд определил, что данный пункт неисполним и постановил его отменить.
После Роспотребнадзор подал апелляционную жалобу, которую также поддержали пятеро тагильчан. По словам жителей домов, которые находятся на расстоянии ближе одного километра от периметра предприятия, основные выбросы с завода осуществляются около трех часов утра, из-за чего в квартирах стоит неприятный запах. А через форточки в квартиры проникает поток красного дыма.
Ранее в официальном ответе TagilCity.ru ЕВРАЗ НТМК утверждало, что санитарно-защитная зона будет установлена до декабря 2020 года, однако проблема является актуальной до сих пор. Сроки ее утверждения переносятся каждый год уже более 10 лет.