Суд отклонил апелляцию Роспотребнадзора по установлению санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК

Суд отклонил апелляцию Роспотребнадзора по установлению санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК
Суд отклонил апелляцию Роспотребнадзора по установлению санитарной зоны ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 17:39Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Апелляционная жалоба Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле осталась без удовлетворения. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Свердловской области.

По данным сайта Арбитражного суда Свердловской области, рассмотрение дела прошло 6 сентября, результативная часть решения будет опубликована позже.

Напомним, Роспотребнадзор после проверки на ЕВРАЗ НТМК в октябре 2020 года выдал предприятию предписание «убрать» из предполагаемой санитарно-защитной зоны жилые дома, соцобъекты и садовые участки. Сделать это нужно было до апреля текущего года.

Однако ЕВРАЗ НТМК смог оспорить решение ведомства в арбитражном суде. Причиной стало то, что Роспотребнадзор не дал четких указаний, какие именно объекты попадают под ликвидацию. Таким образом, суд определил, что данный пункт неисполним и постановил его отменить.

После Роспотребнадзор подал апелляционную жалобу, которую также поддержали пятеро тагильчан. По словам жителей домов, которые находятся на расстоянии ближе одного километра от периметра предприятия, основные выбросы с завода осуществляются около трех часов утра, из-за чего в квартирах стоит неприятный запах. А через форточки в квартиры проникает поток красного дыма.

Ранее в официальном ответе TagilCity.ru ЕВРАЗ НТМК утверждало, что санитарно-защитная зона будет установлена до декабря 2020 года, однако проблема является актуальной до сих пор. Сроки ее утверждения переносятся каждый год уже более 10 лет.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
Материалы по теме:
судРоспотребнадзорЕВРАЗ НТМКНижний ТагилСанитарно-защитные зоны
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы