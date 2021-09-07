Три тысячи кустарников будет высажено в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле

Планируется, что в сентябре в экопарке, расположенном на Муринских прудах в Нижнем Тагиле, будет высажено три тысячи новых кустарников. Это связано с вырубленным для строительства мусорного полигона лесом.

Деньги на посадку кустарников в качестве компенсации предоставит «Облкоммунэнерго». Именно это предприятие ранее вырубило свыше пяти тысяч деревьев. О планах стало известно на выездном заседании комиссии по бюджету и экономической политике, сообщает АН «Между строк». Теперь по концессионному соглашению предприятие предоставит Нижнему Тагилу такое же число саженцев. Три тысячи из них будут размещены в экопарке, а другие высадят в питомнике. Об этом рассказал заместитель начальника управления горхозяйством Игорь Комаров. Напомним, в августе стало известно, что АО «Облкоммунэнерго» выдано разрешение на вырубку 2,9 тысячи деревьев для строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Данное постановление подписал мэр города Владислав Пинаев. 2,9 тысячи деревьев вырубят для строительства мусоросортировочного завода в Тагиле В общей сложности на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона выделено 2,8 миллиарда рублей. Тендер выиграла компания АО «Интертехэлектро» из Москвы, комплекс планируется использовать в течение 25 лет.

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