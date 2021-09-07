Три тысячи кустарников будет высажено в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле

Три тысячи кустарников будет высажено в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле
Три тысячи кустарников будет высажено в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:08Здоровье и экологияФото: 1MI
Планируется, что в сентябре в экопарке, расположенном на Муринских прудах в Нижнем Тагиле, будет высажено три тысячи новых кустарников. Это связано с вырубленным для строительства мусорного полигона лесом.

Деньги на посадку кустарников в качестве компенсации предоставит «Облкоммунэнерго». Именно это предприятие ранее вырубило свыше пяти тысяч деревьев. О планах стало известно на выездном заседании комиссии по бюджету и экономической политике, сообщает АН «Между строк».

Теперь по концессионному соглашению предприятие предоставит Нижнему Тагилу такое же число саженцев. Три тысячи из них будут размещены в экопарке, а другие высадят в питомнике. Об этом рассказал заместитель начальника управления горхозяйством Игорь Комаров.

Напомним, в августе стало известно, что АО «Облкоммунэнерго» выдано разрешение на вырубку 2,9 тысячи деревьев для строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле. Данное постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.

В общей сложности на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона выделено 2,8 миллиарда рублей. Тендер выиграла компания АО «Интертехэлектро» из Москвы, комплекс планируется использовать в течение 25 лет.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
Материалы по теме:
ггмдеревьяНижний ТагилЭкопаркКТГ Экопарк Муринские пруды
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы