Живых червей обнаружила в муке «Увелка» свердловчанка

Живых червей обнаружила в муке «Увелка» свердловчанка
Живых червей обнаружила в муке «Увелка» свердловчанка
Сегодня, 13:52Здоровье и экологияФото: паблик «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» "ВКонтакте"
Личинок червей в муке «Увелка» нашла свердловчанка, когда пекла блины. Продукты пришлось выкинуть в мусорку.

Перед тем как готовить еду, женщина проверила все остальные продукты, кроме муки, так как купила в магазине новую пачку. А когда она стала просеивать ее, обнаружила живых личинок червей. Замешанную на блины смесь пришлось выкинуть в помойку, также как и купленную пачку продукта, сообщается в паблике «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» «ВКонтакте».

В комментариях под постом еще она жительница региона написала, что ей тоже попадались черви в муке «Увелка».

Напомним, в июне дети из Свердловской области, отдыхающие в лагере «Жемчужина России» в Анапе, пожаловались, что их всю смену кормили едой с опарышами и червями.

Материалы по теме:
Свердловская областьпродуктымукачерви
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы