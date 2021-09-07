Живых червей обнаружила в муке «Увелка» свердловчанка

Перед тем как готовить еду, женщина проверила все остальные продукты, кроме муки, так как купила в магазине новую пачку. А когда она стала просеивать ее, обнаружила живых личинок червей. Замешанную на блины смесь пришлось выкинуть в помойку, также как и купленную пачку продукта, сообщается в паблике «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» «ВКонтакте».
В комментариях под постом еще она жительница региона написала, что ей тоже попадались черви в муке «Увелка».
Напомним, в июне дети из Свердловской области, отдыхающие в лагере «Жемчужина России» в Анапе, пожаловались, что их всю смену кормили едой с опарышами и червями.