Живых червей обнаружила в муке «Увелка» свердловчанка

Перед тем как готовить еду, женщина проверила все остальные продукты, кроме муки, так как купила в магазине новую пачку. А когда она стала просеивать ее, обнаружила живых личинок червей. Замешанную на блины смесь пришлось выкинуть в помойку, также как и купленную пачку продукта, сообщается в паблике «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» «ВКонтакте».