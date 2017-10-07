Лягушки-мутанты найдены на берегу реки Исеть в Екатеринбурге (ФОТО)

Ученые обнаружили на берегу реки Исеть и в лесопарке Калиновские разрезы в Екатеринбурге двух лягушек-мутантов.

Одна из найденных в Екатеринбурге озерных лягушек имеет неспецифическую окраску – синяя спинка с голубой полосой посередине. При этом в обычной среде эти пресмыкающиеся имеют зеленоватый оттенок.



У второй лягушки присутствует пятая конечность – у нее обнаружена еще одна правая передняя лапа. Необычную находку сделали ученые УрФУ, сейчас они изучают лягушек-мутантов.



Сотрудники университета утверждают, что эти аномалии связаны с нарушением развития пресмыкающихся в водоеме. Причиной этому могло стать загрязнение окружающей среды, пишет пресс-служба УрФУ.





Фото: пресс-служба УрФУ