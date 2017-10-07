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Новости Нижнего Тагила

Лягушки-мутанты найдены на берегу реки Исеть в Екатеринбурге (ФОТО)

7 октября 2017, 12:10Добавить новость
Екатеринбург,животные,проверка,Свердловская область,экология,Исеть,лягушки,мутация,аномалия
Ученые обнаружили на берегу реки Исеть и в лесопарке Калиновские разрезы в Екатеринбурге двух лягушек-мутантов.

Одна из найденных в Екатеринбурге озерных лягушек имеет неспецифическую окраску – синяя спинка с голубой полосой посередине. При этом в обычной среде эти пресмыкающиеся имеют зеленоватый оттенок.


У второй лягушки присутствует пятая конечность – у нее обнаружена еще одна правая передняя лапа. Необычную находку сделали ученые УрФУ, сейчас они изучают лягушек-мутантов.


Сотрудники университета утверждают, что эти аномалии связаны с нарушением развития пресмыкающихся в водоеме. Причиной этому могло стать загрязнение окружающей среды, пишет пресс-служба УрФУ.

Екатеринбург,животные,проверка,Свердловская область,экология,Исеть,лягушки,мутация,аномалия

Фото: пресс-служба УрФУ

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