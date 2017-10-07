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Новости Нижнего Тагила

Раненая енотовидная собака спасена жительницей Асбеста (ФОТО)

7 октября 2017, 10:15Добавить новость
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В поселок Белокаменный под Асбестом забрела раненая енотовидная собака.

У небольшого шестикилограммового животного оказалась повреждена задняя лапа. Местная жительница Юлия спасла енотовидную собаку от охотников, которые хотели застрелить зверька.

Теперь у лесного гостя есть имя – Боботик. Он живёт в клетке и восстанавливается. Признаёт только спасительницу, а на ее супруга шипит.

Специалисты уверены, что раненое животное нельзя выпускать в сезон холодов. Теперь новым хозяевам придется за ним ухаживать, либо передать в частный зоопарк, передает Rupolit.

 

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Фото: Rupolit.ru
 
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