Раненая енотовидная собака спасена жительницей Асбеста (ФОТО)

У небольшого шестикилограммового животного оказалась повреждена задняя лапа. Местная жительница Юлия спасла енотовидную собаку от охотников, которые хотели застрелить зверька.





Теперь у лесного гостя есть имя – Боботик. Он живёт в клетке и восстанавливается. Признаёт только спасительницу, а на ее супруга шипит.





Специалисты уверены, что раненое животное нельзя выпускать в сезон холодов. Теперь новым хозяевам придется за ним ухаживать, либо передать в частный зоопарк, передает Rupolit.