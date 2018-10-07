Первый снег ожидается в Нижнем Тагиле с 12 по 14 октября

8 и 9 октября будет облачно и пройдут обильные дожди. Температура воздуха днем +6 – +9 градусов, ночью — +1 – +3 градуса. Ветер юго-западный 17-22 м/с.

10 и 11 октября также облачно и обильные осадки. Столбик термометра днем поднимется до +6 градусов. Ночью похолодает до +1 градуса. Ветер юго-западный 14-16 м/с.

В пятницу 12 октября на небе переменная облачность, дождь, возможен снег. Температура воздуха днем + 3, ночью — +1 градус. Ветер северо-западный до 16 м/с.