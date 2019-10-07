Минприроды начало проверку Черноисточинского пруда, где снова случился мор рыбы
Сегодня, 14:44Здоровье и экологияФото: скрин видео паблика «Тагил за перемены»
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После сообщения о массовой гибели рыбы в Черноисточинском пруду министерство природы Свердловской области направило комиссию на проверку, сообщили TagilCity.ru в администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным чиновников, работы ещё ведутся, о результатах будет сообщено позже.
О массовой гибели рыбы в Черноисточинском пруду стало известно накануне, 6 октября. Напомним, ещё в 2018 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил» обнаружило, что в водоёме завелись паразитические рачки вида Аргулюс листовидный, которые губительны для рыбы.
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