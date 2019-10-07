Минприроды начало проверку Черноисточинского пруда, где снова случился мор рыбы

По данным чиновников, работы ещё ведутся, о результатах будет сообщено позже.

О массовой гибели рыбы в Черноисточинском пруду стало известно накануне, 6 октября. Напомним, ещё в 2018 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил» обнаружило, что в водоёме завелись паразитические рачки вида Аргулюс листовидный, которые губительны для рыбы.