Областная комиссия установит причины гибели рыбы в Черноисточинском пруду

Специалисты намерены разобраться в причинах гибели рыбы в пруду. Совместно с мэрией города и ООО «Водоканал-НТ» они взяли пробы воды по всему периметру водоёма, на реке Чёрная, а также в районе шламонакопителя.

Напомним, для Черноисточинского пруда разработан и утверждён главой области Евгением Куйвашевым комплексный план по реабилитации. Так как поселок Черноисточинск относится к Горноуральскому городскому округу, а сам водоем — в ведении областного министерства природных ресурсов и экологии, то большая часть мероприятий по восстановлению закреплена за региональным правительством и руководством Пригорода.