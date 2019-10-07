Областная комиссия установит причины гибели рыбы в Черноисточинском пруду
Сегодня, 17:46Здоровье и экологияФото: скрин видео паблика «Тагил за перемены»
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Сегодня, 7 октября, в район Черноисточинского водохранилища под Нижним Тагилом выехала областная комиссия, куда вошли представители отдела экологического надзора по Западному и Горнозаводскому управленческим округам, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты намерены разобраться в причинах гибели рыбы в пруду. Совместно с мэрией города и ООО «Водоканал-НТ» они взяли пробы воды по всему периметру водоёма, на реке Чёрная, а также в районе шламонакопителя.
В Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом массово гибнет рыба
Напомним, для Черноисточинского пруда разработан и утверждён главой области Евгением Куйвашевым комплексный план по реабилитации. Так как поселок Черноисточинск относится к Горноуральскому городскому округу, а сам водоем — в ведении областного министерства природных ресурсов и экологии, то большая часть мероприятий по восстановлению закреплена за региональным правительством и руководством Пригорода.
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