Тагильчанам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе

Тагильчанам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе

Сегодня, 11:00Здоровье и экологияPhoto: 123RF
Источником депрессии, усталости и нарушений со сном может быть орган в вашей шее – щитовидная железа. Это еще один наш «мозг», отвечающий за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

«Щитовидка» влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Поводами проверить щитовидную железу могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи.

Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ – повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Нижнем Тагиле: просп. Вагоностроителей, 13, Газетная, 72

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