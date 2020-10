Тагильчанам помогут «вынести вердикт» щитовидной железе

Источником депрессии, усталости и нарушений со сном может быть орган в вашей шее – щитовидная железа. Это еще один наш «мозг», отвечающий за обмен веществ и энергии в каждой клетке.

«Щитовидка» влияет на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и волос, вес, физическую активность, прочность костей и скелета, работу сердца, половое развитие, способность женщины выносить и родить здорового ребенка. Поводами проверить щитовидную железу могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Подозрения на нарушения гормонального баланса и обмена веществ – повод к лабораторному обследованию «щитовидки». Женщинам рекомендуется регулярно проходить профилактику: заболевания щитовидной железы у них встречаются намного чаще, чем у мужчин. До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление. «Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 – звонок бесплатный по всей России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Нижнем Тагиле: просп. Вагоностроителей, 13, Газетная, 72

