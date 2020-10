Уральские синоптики рассказали о надвигающихся заморозках и потеплении

В Свердловской области ожидаются заморозки до -10 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское Угмс».

Температура воздуха на 8 октября составит от +4 до +9 градусов днём. Ночью до -7 градусов, а в горах и низинах до -10. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, юго-западный четыре-девять метров в секунду. 9 октября днём ожидается от +8 до +13 градусов. Ночью температура снизится до -1 градуса. Будет облачно, местами пройдут дожди. Ветер западный пять-десять метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. 10 октября столбики термометров поднимутся до +14 градусов днём. Ночью до +7 градусов. Ночью и днем местами возможен умеренный дождь. Сила и направление ветра не изменятся. Напомним, в Нижнем Тагиле и в области обещали заморозки с сильным ветром на начало октября. В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются заморозки и снег с дождем

Related news: В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются заморозки и снег с дождем

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter