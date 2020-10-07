Уральские синоптики рассказали о надвигающихся заморозках и потеплении

Уральские синоптики рассказали о надвигающихся заморозках и потеплении

Сегодня, 19:01Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области ожидаются заморозки до -10 градусов, сообщает ФГБУ «Уральское Угмс».

Температура воздуха на 8 октября составит от +4 до +9 градусов днём. Ночью до -7 градусов, а в горах и низинах до -10. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, юго-западный четыре-девять метров в секунду.

9 октября днём ожидается от +8 до +13 градусов. Ночью температура снизится до -1 градуса. Будет облачно, местами пройдут дожди. Ветер западный пять-десять метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду.

10 октября столбики термометров поднимутся до +14 градусов днём. Ночью до +7 градусов. Ночью и днем местами возможен умеренный дождь. Сила и направление ветра не изменятся.

Напомним, в Нижнем Тагиле и в области обещали заморозки с сильным ветром на начало октября.

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