В госпитале Тетюхина В Нижнем Тагиле начнут проводить тестирование на COVID-19

Больница получила все необходимые разрешения и начнет прием желающих с 12 октября. Рассматривается вариант проведения анализа по полису Обязательного медицинского страхования. Лаборатория сможет обеспечить поток около 40 пациентов в день. Результаты могут быть получены на электронную почту, либо лично в регистратуре.