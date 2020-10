В госпитале Тетюхина В Нижнем Тагиле начнут проводить тестирование на COVID-19

В Нижнем Тагиле в госпитале имени В.В. Тетюхина начнут проводить тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Для этого переоборудована лаборатория, закуплен аппарат для проведения тестирования в реальном времени. Больница получила все необходимые разрешения и начнет прием желающих с 12 октября. Рассматривается вариант проведения анализа по полису Обязательного медицинского страхования. Лаборатория сможет обеспечить поток около 40 пациентов в день. Результаты могут быть получены на электронную почту, либо лично в регистратуре. Напомним, областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагила, образовавшийся за перепрофилирование больницы в связи с коронавирусной пандемией. Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Related news: Областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагиле

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter