В госпитале Тетюхина В Нижнем Тагиле начнут проводить тестирование на COVID-19

В госпитале Тетюхина В Нижнем Тагиле начнут проводить тестирование на COVID-19

Сегодня, 18:05Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в госпитале имени В.В. Тетюхина начнут проводить тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Для этого переоборудована лаборатория, закуплен аппарат для проведения тестирования в реальном времени.

Больница получила все необходимые разрешения и начнет прием желающих с 12 октября. Рассматривается вариант проведения анализа по полису Обязательного медицинского страхования. Лаборатория сможет обеспечить поток около 40 пациентов в день. Результаты могут быть получены на электронную почту, либо лично в регистратуре.

Напомним, областной минздрав планирует вернуть долг госпиталю Тетюхина в Нижнем Тагила, образовавшийся за перепрофилирование больницы в связи с коронавирусной пандемией.

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