В Нижнем Тагиле за неделю дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида

Формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Он способен провоцировать отек гортани, бронхиты, пневмонии, а также онкологические заболевания дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно привести к мутациям плода в утробе матери.