В Нижнем Тагиле за неделю дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида

В Нижнем Тагиле в период с 30 сентября 13.00 по 6 октября 07.00 в воздухе было дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида.

Первый раз превышение было зафиксировано 30 сентября с 13.00 по 1 октября 07.00. Уровень загрязнения воздуха определялся как повышенный, а индекс предельно-допустимой концентрации вещества составил 1,7. Второй раз превышение было выявлено с 5 октября 13.00 по 6 октября 07.00. В этот период индекс был равен 1,6 ПДК. В остальные дни превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено. Дым с предприятий Photo: Андрей Волегов Формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Он способен провоцировать отек гортани, бронхиты, пневмонии, а также онкологические заболевания дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно привести к мутациям плода в утробе матери. За 2019 год в общей сложности в воздух Нижнего Тагила попало четыре тонны формальдегида, из них 3,6 тонны выбросил «Уралхимпласт», еще 396 килограммов — ЕВРАЗ-НТМК. Разовая ПДК вещества равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3. Напомним, TagilCity.ru составило топ-20 наиболее опасных веществ, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила. Топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила

