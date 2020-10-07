В Нижнем Тагиле за неделю дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида

В Нижнем Тагиле за неделю дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида

Сегодня, 13:30Здоровье и экологияPhoto: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле в период с 30 сентября 13.00 по 6 октября 07.00 в воздухе было дважды зафиксировано превышение концентрации формальдегида.

Первый раз превышение было зафиксировано 30 сентября с 13.00 по 1 октября 07.00. Уровень загрязнения воздуха определялся как повышенный, а индекс предельно-допустимой концентрации вещества составил 1,7.

Второй раз превышение было выявлено с 5 октября 13.00 по 6 октября 07.00. В этот период индекс был равен 1,6 ПДК.

В остальные дни превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено.

Дым с предприятий
Photo:Андрей Волегов

Формальдегид применяется при изготовлении пластмасс. Он способен провоцировать отек гортани, бронхиты, пневмонии, а также онкологические заболевания дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно привести к мутациям плода в утробе матери.

За 2019 год в общей сложности в воздух Нижнего Тагила попало четыре тонны формальдегида, из них 3,6 тонны выбросил «Уралхимпласт», еще 396 килограммов — ЕВРАЗ-НТМК. Разовая ПДК вещества равна 0,01 мг/м3, а среднесуточная — 0,01 мг/м3.

Напомним, TagilCity.ru составило топ-20 наиболее опасных веществ, выбрасываемых в воздух Нижнего Тагила.

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