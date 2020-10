В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 12 человек, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 1947 случаев заражения. В Свердловской области за сутки было подтверждено 179 новых случаев коронавируса, всего заболевших насчитывается более 30,3 тысяч человек. Из них выздоровели 22,5 тысячи пациентов, еще 627 скончались.

