В Свердловской области еще у 179 человек подтвержден коронавирус

В Свердловской области за сутки с 6 по 7 октября было выявлено 179 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там подтвердили заболевание у 61 человека. В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразились 30 342 человека. Состояние 146 пациентов оценивается как тяжелое, из них 104 находятся в реанимации в том числе 53 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 601 пациента состояние оценивается как средней тяжести. По выздоровлению из больниц выписано 120 человек, всего выздоровевших насчитывается 22 503 человека. Подтверждено пять летальных случаев, всего скончались 627 пациентов. В России за минувшие сутки было выявлено 11 115 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории страны за время пандемии подтверждено 1 248 619 случаев. Количество выздоровевших составляет 995 275 человек, из них 6699 выписаны за последние сутки. Также подтверждено 202 летальных случая. Всего скончавшихся насчитывается 21 865 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter