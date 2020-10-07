В Свердловской области еще у 179 человек подтвержден коронавирус

В России за минувшие сутки было выявлено 11 115 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории страны за время пандемии подтверждено 1 248 619 случаев. Количество выздоровевших составляет 995 275 человек, из них 6699 выписаны за последние сутки. Также подтверждено 202 летальных случая. Всего скончавшихся насчитывается 21 865 человек.