В Свердловской области еще у 179 человек подтвержден коронавирус

Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там подтвердили заболевание у 61 человека. В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразились 30 342 человека.
Состояние 146 пациентов оценивается как тяжелое, из них 104 находятся в реанимации в том числе 53 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 601 пациента состояние оценивается как средней тяжести.
По выздоровлению из больниц выписано 120 человек, всего выздоровевших насчитывается 22 503 человека.
Подтверждено пять летальных случаев, всего скончались 627 пациентов.
В России за минувшие сутки было выявлено 11 115 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории страны за время пандемии подтверждено 1 248 619 случаев. Количество выздоровевших составляет 995 275 человек, из них 6699 выписаны за последние сутки. Также подтверждено 202 летальных случая. Всего скончавшихся насчитывается 21 865 человек.