В Свердловской области еще у 179 человек подтвержден коронавирус

В Свердловской области еще у 179 человек подтвержден коронавирус

Сегодня, 13:05Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки с 6 по 7 октября было выявлено 179 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев выявлено в Екатеринбурге. Там подтвердили заболевание у 61 человека. В общей сложности за время пандемии коронавирусом заразились 30 342 человека.

Состояние 146 пациентов оценивается как тяжелое, из них 104 находятся в реанимации в том числе 53 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 601 пациента состояние оценивается как средней тяжести.

По выздоровлению из больниц выписано 120 человек, всего выздоровевших насчитывается 22 503 человека.

Подтверждено пять летальных случаев, всего скончались 627 пациентов.

В России за минувшие сутки было выявлено 11 115 случаев заболевания коронавирусом. Всего на территории страны за время пандемии подтверждено 1 248 619 случаев. Количество выздоровевших составляет 995 275 человек, из них 6699 выписаны за последние сутки. Также подтверждено 202 летальных случая. Всего скончавшихся насчитывается 21 865 человек.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьзаболевшиекоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы