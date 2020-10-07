В Свердловской заболеваемость пневмонией превысила многолетний уровень в 2,6 раза

За семь дней в области внебольничную пневмонию выявили у 1 709 человек, тогда как средний показатель - 649 случаев.
Также за неделю в Свердловской области зарегистрировано 25,8 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 4,2% выше эпидемиологического порога, однако по сравнению с предыдущей неделей показатели снизились на 9,1%.
Случаев гриппа в Свердловской области не зафиксировано.
Напомним, в Свердловской области за время пандемии COVID-19 заразились 30 342 человека, скончались от инфекции 627 свердловчан.