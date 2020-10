В Свердловской заболеваемость пневмонией превысила многолетний уровень в 2,6 раза

За последнюю неделю в Свердловской области заболеваемость внебольничной пневмонией стала в 2,6 раза выше среднего показателя многих лет, а также на 20% выше, чем на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

За семь дней в области внебольничную пневмонию выявили у 1 709 человек, тогда как средний показатель - 649 случаев. Также за неделю в Свердловской области зарегистрировано 25,8 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это на 4,2% выше эпидемиологического порога, однако по сравнению с предыдущей неделей показатели снизились на 9,1%. Случаев гриппа в Свердловской области не зафиксировано. Напомним, в Свердловской области за время пандемии COVID-19 заразились 30 342 человека, скончались от инфекции 627 свердловчан. В Свердловской области еще у 179 человек подтвержден коронавирус

