Креков просит врачей серьезнее контролировать временные медотводы уральцам

Максимальное количество привитых жителей в Свердловской области сейчас является главным приоритетом врачей и местных властей, сообщает E1.
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков считает, что вакцинировать необходимо 100% коллектива тех отраслей, которым предписано организовать у себя «чистые зоны от коронавируса» и проверку QR-кодов у посетителей. Чиновник попросил медиков на прошедшем недавно закрытом совещании внимательно и ответственно относиться к выдаче временных медотводов.
Если сотрудник освобожден от вакцинации по каким-либо причинам, то работодатель должен будет его перевести на удаленку,считает Креков.
Однако у врачей есть и иное мнение по вопросу жесткого контроля и доступа людей в общественные места. Врач одной из екатеринбургских поликлиник сказал на совещании, что и привитый человек не застрахован от вероятности заболевания.
Привитый ранее, но заболевший позже гражданин, имеет QR-код, и легко сможет заразить посетителей ресторана или торгового центра,поделился медик своими опасениями.
Властями Свердловской области составлен актуальный (возможно, пока не полный) список мест, куда доступ людей будет осуществляться только при наличии у них QR-кодов: рестораны и кафе, театральные, концертные и выставочные площадки, бассейны, спортзалы, фитнес-центры, базы отдыха и санатории.
Напомним, к 1 декабря 2021 года в Свердловской области вводятся обязательные «чистые зоны от коронавируса» и QR-коды. Коды будут подтверждать наличие прививок у уральцев против COVID-19.