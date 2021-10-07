Нарушения режима особой охраны парка на Чусовой обнаружили тагильские общественники

Отсутствие знаков об особой охране природного парка на реке Чусовая, а также автокемпинг на побережье обнаружили общественники из Нижнего Тагила. По их мнению, это является грубым нарушением природоохранного законодательства.

Следуя по автодороге Нижний Тагил — Усть-Утка до поселка Сулем и далее до места впадения реки Илим в реку Чусовая, активисты не обнаружили ни одного знака, информирующего о том, что они находятся на особо охраняемой природной территории. На выезде из поселка Сулем установлен баннер, информирующий о том, что посещение парка платное, но где конкретно начинается территория парка не указано, и что на данной территории действует режим особой охраны не сообщается,рассказал TagilCity.ru эко-общественник Андрей Волегов. Кроме того, активисты обратили внимание на то, что в водоохранной зоне, ширина которой составляет 200 метров, находится платный автомобильный кемпинг. Информация о нем размещена на щитах, которые находятся на расстоянии 100 метров от берега. А это грубое нарушение со стороны должностных лиц парка ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ и режима особой охраны парка, считают активисты. Мы увидели большое количество автотранспорта, стоящего в непосредственной близости от береговой линии, и раскатанные автотранспортом до состояния грунтовой дороги, поляны по берегам реки. В результате перемещения механических транспортных средств был поврежден травяной покров и поверхностный плодородный слой почвы ООПТ на значительной площади, чем нанесен ущерб естественной природной среде парка,сообщил Андрей Волегов. Автокемпинг на берегу Чусовой Фото: Андрей Волегов По его словам, на щитах была размещена информация о том, что ответственным по сбору денег за нарушение природоохранного законодательства назначен некий гражданин А. Н. Лебедев. Общественники решили позвонить по указанному номеру, чтобы уточнить вопрос оплаты за пользование платным автокемпингом. Лебедев ответил, что за нахождение на территории Чусовой нужно заплатить 190 рублей с человека через сайт природного парка. А за стоянку машин лично ему — 500 рублей за каждый автомобиль. При этом он отметил, что на это «пока закроют глаза», так как в парке пока не завершено благоустройство (запись разговора имеется в распоряжении редакции). В связи с этим Андрей Волегов направил письмо в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзор с просьбой принять меры по устранению возможных нарушений.

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