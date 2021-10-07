Не вводить QR-коды в спортзалах попросили Куйвашева представители фитнес-клубов

Также под обращением, которое было опубликовано на странице СОФИСО в Instagram, свои подписи оставили руководители различных уральских фитнес-клубов.
Особое внимание представители индустрии обращают на том, что клиент, который имеет прививку или антитела к COVID-19, может заболеть повторно. В обращении говорится, что введение QR-кода нужно для того, чтобы производить учет граждан, поставивших вакцину, а не для ограничения прав на доступ к услугам.
Вице-президент Федерации бодибилдинга России по Свердловской области и владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба считает, что введением данной меры государство перекладывает ответственность на фитнес-клубы, однако ничего не может дать взамен, пишет Znak.
Напомним, 6 октября стало известно, что с открытым письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились уральские рестораторы. Они просят власти не включать рестораны, кафе и прочие точки общепита в список «чистых зон от коронавируса».