Не вводить QR-коды в спортзалах попросили Куйвашева представители фитнес-клубов

Не вводить QR-коды в спортзалах попросили Куйвашева представители фитнес-клубов
Не вводить QR-коды в спортзалах попросили Куйвашева представители фитнес-клубов
Сегодня, 18:32Здоровье и экологияФото: 1MI
С просьбой не вводить QR-коды в фитнес-клубах обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву ассоциация операторов фитнес-индустрии и «Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области» (СОФИСО).

Также под обращением, которое было опубликовано на странице СОФИСО в Instagram, свои подписи оставили руководители различных уральских фитнес-клубов.

Особое внимание представители индустрии обращают на том, что клиент, который имеет прививку или антитела к COVID-19, может заболеть повторно. В обращении говорится, что введение QR-кода нужно для того, чтобы производить учет граждан, поставивших вакцину, а не для ограничения прав на доступ к услугам.

Вице-президент Федерации бодибилдинга России по Свердловской области и владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба считает, что введением данной меры государство перекладывает ответственность на фитнес-клубы, однако ничего не может дать взамен, пишет Znak.

Напомним, 6 октября стало известно, что с открытым письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратились уральские рестораторы. Они просят власти не включать рестораны, кафе и прочие точки общепита в список «чистых зон от коронавируса».

Сюжеты:
Коронавирус
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевфитнескоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы