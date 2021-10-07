Не вводить QR-коды в спортзалах попросили Куйвашева представители фитнес-клубов

Особое внимание представители индустрии обращают на том, что клиент, который имеет прививку или антитела к COVID-19, может заболеть повторно. В обращении говорится, что введение QR-кода нужно для того, чтобы производить учет граждан, поставивших вакцину, а не для ограничения прав на доступ к услугам.