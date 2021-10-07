Почему при утилизации строительного мусора не стоит доверять «серым» возчикам?

Ремонт — это всегда большое количество строительного мусора, и ему не место на контейнерной площадке. Он мешает остальным жителям и может повредить мусорные баки. Для такого вида мусора необходимы отдельный вывоз и дальнейшая утилизация.

Кто отвечает за вывоз строительного мусора? Если с обычными ТКО все понятно — их утилизаций занимается региональный оператор, то как же быть с остальными видами отходов? Например, строительным мусором. Он включает в себя остатки перекрытий (бетон, кирпичи, куски металла), а также демонтированные окна и двери, снятый линолеум, и т. д. Такой мусор горожане часто тоже относят к крупногабаритным отходам, ведь по сути он не отличается от них по характеристикам — не влезает в стандартный контейнер и не поддается транспортировке обычным мусоровозом. Однако строительный мусор не относится ни к ТБО, ни к КГО, поэтому его нельзя размещать в мусорных контейнерах или на площадках. Мусор, оставшийся после демонтажа стен и перекрытий и размещенный в баке, может спровоцировать его поломку или поломку мусоровоза. В обязанности регоператора не входят вывоз и утилизация строительного мусора. Поэтому такой контейнер остается на площадке до тех пор, пока собственник не уберет из него строительные отходы. Поэтому их владелец должен изначально обратиться в специализированную компанию, которая занимается транспортировкой строительного мусора. За складирование строительных отходов на контейнерной площадке физическому лицу грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года его сумма увеличится — от двух до трех тысяч рублей. Согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ к крупногабаритным твердым коммунальным отходам не относятся отходы капитального ремонта помещений: фрагменты несущих коммуникаций, демонтированные перегородки, бетонные блоки, кирпичи, шифер, трубы. Транспортировка таких отходов осуществляется в рамках отдельных договоров с компаниями, имеющими лицензию и готовыми предоставить отчетные документы,рассказали в «Компании «Рифей». Не всякий возчик одинаково полезен Редакция TagilCity.ru провела эксперимент. Мы взяли пять объявлений из интернета, где предлагаются услуги вывоза мусора, и под видом заказчика решили узнать стоимость транспортировки и утилизации. В своей заявке мы указывали средний объем мусора — пять мешков с демонтированной стеной и снятые напольные доски. Кроме того, мы выясняли, куда вывозится мусор, имеется ли у компании лицензия и какие подтверждения предоставляются тому, что мусор действительно попадает на полигон. И вот какие результаты получились: стоимость вывоза варьируется от 2500 до 5000 тысяч в зависимости от того, нужны грузчики или нет;

лицензию на оказание услуг не предоставил ни один возчик;

трое из пяти заявили, что строительный мусор они вывозят на полигон. В доказательство этому пообещали предоставить фотоотчет выгрузки;

двое отделались фразой «не переживайте, ваш мусор попадет на свалку», не уточнив при этом — на какую. Подобные сомнительные компании нередко оставляют строительный мусор в лесах, полях и на обочинах дорог. Такая свалка не порадует местных жителей и любителей природы, а со временем может превратиться в настоящую проблему. Чтобы такой ситуации не произошло, стоит ответственно подойти к выбору исполнителя, который будет иметь лицензию. Как сделать все правильно Если объемы строительного мусора достаточно большие, то специализированные компании предоставляют бункер. Например, «Тагилспецтранс», после заключения договора с потребителем, привозит и устанавливает по указанному адресу бункер объемом восемь кубометров, рассчитанный на транспортировку строительных отходов весом до пяти тонн. Сбор отходов осуществляется в течение одного дня, затем бункер забирает спецтехника и отвозит его на полигон. Если же объемы строительного мусора небольшие, например, всего несколько мешков, то специалисты компании рекомендуют обратиться к обслуживающей дом УК или ТСЖ. Они, как правило, заключают договор с организацией, утилизирующей отходы. В таком случае остается только упаковать мусор, и специалисты вывезут отходы на полигон.

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