Почему при утилизации строительного мусора не стоит доверять «серым» возчикам?

Почему при утилизации строительного мусора не стоит доверять «серым» возчикам?
Почему при утилизации строительного мусора не стоит доверять «серым» возчикам?
Сегодня, 13:43Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Ремонт — это всегда большое количество строительного мусора, и ему не место на контейнерной площадке. Он мешает остальным жителям и может повредить мусорные баки. Для такого вида мусора необходимы отдельный вывоз и дальнейшая утилизация.

Кто отвечает за вывоз строительного мусора?

Если с обычными ТКО все понятно — их утилизаций занимается региональный оператор, то как же быть с остальными видами отходов? Например, строительным мусором. Он включает в себя остатки перекрытий (бетон, кирпичи, куски металла), а также демонтированные окна и двери, снятый линолеум, и т. д. Такой мусор горожане часто тоже относят к крупногабаритным отходам, ведь по сути он не отличается от них по характеристикам — не влезает в стандартный контейнер и не поддается транспортировке обычным мусоровозом.

Однако строительный мусор не относится ни к ТБО, ни к КГО, поэтому его нельзя размещать в мусорных контейнерах или на площадках. Мусор, оставшийся после демонтажа стен и перекрытий и размещенный в баке, может спровоцировать его поломку или поломку мусоровоза. В обязанности регоператора не входят вывоз и утилизация строительного мусора. Поэтому такой контейнер остается на площадке до тех пор, пока собственник не уберет из него строительные отходы. Поэтому их владелец должен изначально обратиться в специализированную компанию, которая занимается транспортировкой строительного мусора. За складирование строительных отходов на контейнерной площадке физическому лицу грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года его сумма увеличится — от двух до трех тысяч рублей.

Согласно разъяснениям Министерства природных ресурсов и экологии РФ к крупногабаритным твердым коммунальным отходам не относятся отходы капитального ремонта помещений: фрагменты несущих коммуникаций, демонтированные перегородки, бетонные блоки, кирпичи, шифер, трубы. Транспортировка таких отходов осуществляется в рамках отдельных договоров с компаниями, имеющими лицензию и готовыми предоставить отчетные документы,рассказали в «Компании «Рифей».

Не всякий возчик одинаково полезен

Редакция TagilCity.ru провела эксперимент. Мы взяли пять объявлений из интернета, где предлагаются услуги вывоза мусора, и под видом заказчика решили узнать стоимость транспортировки и утилизации. В своей заявке мы указывали средний объем мусора — пять мешков с демонтированной стеной и снятые напольные доски. Кроме того, мы выясняли, куда вывозится мусор, имеется ли у компании лицензия и какие подтверждения предоставляются тому, что мусор действительно попадает на полигон. И вот какие результаты получились:

  • стоимость вывоза варьируется от 2500 до 5000 тысяч в зависимости от того, нужны грузчики или нет;
  • лицензию на оказание услуг не предоставил ни один возчик;
  • трое из пяти заявили, что строительный мусор они вывозят на полигон. В доказательство этому пообещали предоставить фотоотчет выгрузки;
  • двое отделались фразой «не переживайте, ваш мусор попадет на свалку», не уточнив при этом — на какую.

Подобные сомнительные компании нередко оставляют строительный мусор в лесах, полях и на обочинах дорог. Такая свалка не порадует местных жителей и любителей природы, а со временем может превратиться в настоящую проблему. Чтобы такой ситуации не произошло, стоит ответственно подойти к выбору исполнителя, который будет иметь лицензию.

Как сделать все правильно

Если объемы строительного мусора достаточно большие, то специализированные компании предоставляют бункер. Например, «Тагилспецтранс», после заключения договора с потребителем, привозит и устанавливает по указанному адресу бункер объемом восемь кубометров, рассчитанный на транспортировку строительных отходов весом до пяти тонн. Сбор отходов осуществляется в течение одного дня, затем бункер забирает спецтехника и отвозит его на полигон.

Если же объемы строительного мусора небольшие, например, всего несколько мешков, то специалисты компании рекомендуют обратиться к обслуживающей дом УК или ТСЖ. Они, как правило, заключают договор с организацией, утилизирующей отходы. В таком случае остается только упаковать мусор, и специалисты вывезут отходы на полигон.

Сюжеты:
Экология
мусорвывоз мусораНижний Тагил
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