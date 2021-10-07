Привить от COVID-19 всех пенсионеров призвал главный эпидемиолог Екатеринбурга

Эпидемиолог отметил, что вакцинация является гарантией того, что протекать заболевание не будет в тяжелой форме. Также он добавил, что хронические заболевания осложняют течение болезни. Среди тех, кто не поставил прививку, возрастает риск летального исхода. На данный момент, по его словам, только 30% пенсионеров привиты в Свердловской области.