Привить от COVID-19 всех пенсионеров призвал главный эпидемиолог Екатеринбурга

Привить от COVID-19 всех пенсионеров призвал главный эпидемиолог Екатеринбурга
Привить от COVID-19 всех пенсионеров призвал главный эпидемиолог Екатеринбурга
Сегодня, 16:21Здоровье и экологияФото: 1MI
Вакцинировать от коронавируса всех люде пенсионного возраста призвал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Исключением, по его словам, может быть только медицинский отвод. На сегодняшний день большинство больных инфекцией, находящихся в реанимациях, именно люди старше 60 лет. Об этом Харитонов заявил на конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал».

Эпидемиолог отметил, что вакцинация является гарантией того, что протекать заболевание не будет в тяжелой форме. Также он добавил, что хронические заболевания осложняют течение болезни. Среди тех, кто не поставил прививку, возрастает риск летального исхода. На данный момент, по его словам, только 30% пенсионеров привиты в Свердловской области.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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