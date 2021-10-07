Власти назвали сроки введения «чистых зон» в ТРЦ Свердловской области

С середины декабря 2021 года в крупные ТРЦ Свердловской области можно будет попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, сообщает E1 со ссылкой на источники в правительстве региона.
В этот период в магазинах и ТРЦ наблюдается самый большой наплыв покупателей, которые закупаются к Новому году. Также в правительстве определились со списком некоторых мест, где должны будут организованы «чистые зоны»:
Под ограничения не попадут лишь сельские клубы.
Напомним, обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода будет организованы в Свердловской области до 1 декабря 2021 года.