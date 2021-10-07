Власти назвали сроки введения «чистых зон» в ТРЦ Свердловской области

Власти назвали сроки введения «чистых зон» в ТРЦ Свердловской области
Власти назвали сроки введения «чистых зон» в ТРЦ Свердловской области
Сегодня, 13:04Здоровье и экологияФото: 1МI
Без специального QR-кода, подтверждающего пройденную вакцинацию против коронавируса, не будут пускать в ТРЦ Свердловской области. Определены сроки введения ограничений.

С середины декабря 2021 года в крупные ТРЦ Свердловской области можно будет попасть только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию, сообщает E1 со ссылкой на источники в правительстве региона.

В этот период в магазинах и ТРЦ наблюдается самый большой наплыв покупателей, которые закупаются к Новому году. Также в правительстве определились со списком некоторых мест, где должны будут организованы «чистые зоны»:

  • кинотеатры, ночные клубы и театры,
  • концертные площадки, выставочные залы и музеи,
  • фитнес-центры, спортзалы и бассейны.

Под ограничения не попадут лишь сельские клубы.

Напомним, обязательные «чистые зоны» с доступом в них только при предъявлении специального QR-кода будет организованы в Свердловской области до 1 декабря 2021 года.

Сюжеты:
Коронавирус
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