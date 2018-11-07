Первые морозы придут в Свердловскую область с 9 ноября
Сегодня, 14:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Уральские синоптики прогнозируют в Свердловской области понижение температуры до -18 градусов.
Температура воздуха начнет понижаться 8 ноября. Днем будет до -3 градусов, ночью – до -8. Ветер западный, 17 м/с. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега.
9 ноября в Свердловской области похолодает до -11 градусов днем и -15 ночью. В некоторых районах региона температура воздуха опуститься до -18. Ветер сменится на северный.
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