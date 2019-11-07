Похолодание и гололед обещают синоптики тагильчанам в эти выходные
Сегодня, 09:25Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В предстоящие выходные, согласно данным Гисметео, синоптики обещают жителям Нижнего Тагила небольшое похолодание, возможен гололед.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу, 8 ноября, днем ожидается -3 градуса, снег с дождем. В ночные часы до -10 градусов.
В субботу днем — до -5 градусов, в ночные часы до -11. Ветер — до 6 метров в секунду.
В воскресенье днем до -2 градусов в дневные часы, ночью столбик термометра опустится до отметки -9 градусов. Ветер — до 6 метров в секунду.
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