В Нижнем Тагиле для нацпроекта модернизируют систему контроля за качеством воздуха
Существующая система мониторинга за качеством атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле будет модернизирована для отслеживания эффективности проводимых мероприятий в рамках нацпроектов «Чистый воздух» и «Экология», сообщает ТАСС.
Об этом рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.
Необходимость в модернизации системы возникла по причине возможного изменения списка приоритетных веществ, которые в воздухе должны снижаться, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье жителей города.
На данный момент проект «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле предполагает снижение выбросов в атмосферу на 18,5%. Приоритетными являются 16 веществ, но Роспотребнадзор Свердловской области с местными властями планирует увеличить список до 39.
Вопрос будет решаться в соответствии с законом о квотировании выбросов. Планируется провести расчеты загрязнения воздуха по каждому предприятию. После составления сводного отчета будет дана оценка риска для здоровья от тех веществ, которые попадают в атмосферный воздух. Впоследствии будут определены загрязнители, концентрация которых должна уменьшаться.
Власов отметил, что исследования качества воздуха в Нижнем Тагиле показали, что он не соответствует требованиям по нескольким показателям: диоксидам серы и азота, оксиду углерода, гидроксию бензола, формальдегиду, бензолу, этилбензолу и другим. Превышение предельно допустимой концентрации составляет от 1,2 до 3,6 ПДК максимально-разовых.