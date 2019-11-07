В Нижнем Тагиле для нацпроекта модернизируют систему контроля за качеством воздуха

Об этом рассказал заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов.

Необходимость в модернизации системы возникла по причине возможного изменения списка приоритетных веществ, которые в воздухе должны снижаться, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье жителей города.

На данный момент проект «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле предполагает снижение выбросов в атмосферу на 18,5%. Приоритетными являются 16 веществ, но Роспотребнадзор Свердловской области с местными властями планирует увеличить список до 39.

Вопрос будет решаться в соответствии с законом о квотировании выбросов. Планируется провести расчеты загрязнения воздуха по каждому предприятию. После составления сводного отчета будет дана оценка риска для здоровья от тех веществ, которые попадают в атмосферный воздух. Впоследствии будут определены загрязнители, концентрация которых должна уменьшаться.