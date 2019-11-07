Впервые за 20 лет ученые обнаружили новый штамм ВИЧ
Сегодня, 12:55Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Ученые Университета Миссури совместно с Abbott Laboratories впервые за последние 20 лет выявили новый штамм ВИЧ, вызывающий СПИД, пишут «Новые Известия».
У ВИЧ имеется много разновидностей штаммов, но они все давно были открыты. ВИЧ способен меняться и мутировать со временем, что и привело к образованию нового штамма.
Ученые поясняют, что хоть штамм и является аномальным, причин для беспокойства нет, им заражено небольшое количество людей. Чтобы объявить о существовании нового подтипа ВИЧ, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанных друг с другом.
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