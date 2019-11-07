За два года с Черноисточинского водохранилища вывезли 16 тысяч тонн шлама

В 2018 году было вывезено 10 тысяч тонн, в этом — 6,5 тысячи тонн. Работа по вывозу шлама проводится для того, чтобы сточные воды из шламонакопителя не попадали в водохранилище. Вывезенные отходы направляются на городские очистные сооружения. Как пояснили в департаменте, сток воды из шламонакопителя в водохранилище полностью прекращен, однако работа по его очистке будет продолжена, поскольку в 80-х годов очистка там не проводилась. Работы проводятся в рамках комплексного плана реабилитации водохранилища, рассчитанного до 2024 года.