На Северном Урале, а также в ряде других регионов России, на следующей неделе синоптики прогнозируют непогоду, сообщает ТАСС.

По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в Республике Коми, Северном Урале и Костромской области ожидается циклон с метелями, заносами и снегом. На севере Приволжского федерального округа также возможны снегопады.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter