С 5 по 7 ноября в Нижнем Тагиле выявили 22 случая заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии зафиксировали 2550 случаев заболевания тагильчан. В Свердловской области за сутки выявили 293 случая заболевания, с начала пандемии — 38 188. 300 человек выписали за сутки, всего вылечился 30 301 пациент. За сутки скончались восемь свердловчан, общее число летальных случаев — 823.

