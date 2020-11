В России за сутки выявили 20 396 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб.

С начала пандемии инфекция зарегистрирована у 1 753 836 россиян. Из больниц выписано 16 803 пациентов за сутки, всего от коронавируса вылечились 1 312 927 человек. С 6 по 7 ноября зарегистрировано 364 летальных случая, с начала пандемии скончались 30 251 человек. По данным Роспотребнадзора под наблюдением медиков остается 417 293 пациента.

