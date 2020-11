Ядовитые отходы и независимые замеры. Экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события Нижнего Тагила в сфере экологии.

Наверное, вы уже привыкли к нашим итогам недели, где мы рассказываем самые важные и интересные события в Нижнем Тагиле. Однако новостная повестка с каждым днем становится все шире. И все больше места в ней занимают вопросы экологии. Все больше фиксируется нарушений в сфере экологического законодательства. Чтобы вы не упустили самые важные события, мы решили подводить еще и экологические итоги недели. Как вам такая идея? На этой неделе мы начали проводить замеры нашим портативным газоанализатором «Геолан». Пока только у нашего офиса на улице Ломоносова, 2А. За два дня — 5 и 6 ноября — загрязнения по диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, сероводороду и синильной кислоте не зафиксировано. Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно. TagilCity.ru впервые провело замеры вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила Стоит отметить, что за последние две недели УГМС также не зафиксировало превышения ПДК загрязняющих веществ в тагильском воздухе. УГМС более двух недель не фиксирует превышения концентрации вредных веществ в Тагиле В поселке Черноисточинск очередное экологическое бедствие — река Исток покрылась сине-зеленой пеной. Глава Черноисточинска Геннадий Малков заявил, что ответственен за происходящее «Водоканал-НТ». Глава администрации поселка подчеркнул, что была открыта плотина Черноисточинского пруда, и сливы пошли в реку Исток. «Малахитовая водичка»: река под Нижним Тагилом покрылась сине-зелеными водорослями В эпоху потребления количество отходов увеличивается в геометрической прогрессии. И если с ТКО теперь все более-менее понятно, то что же происходит с опасными отходами (химические вещества, люминесцентные лампы, бытовая техника)? Кто и как их утилизирует, сколько это стит и почему пора проявлять гражданскую сознательность? Разбирался журналист TagilCity.ru. Осторожно, яд. Как в Свердловской области утилизируют опасные отходы? Кстати, о лампах. Во время замеров объемов ТКО в Нижнем Тагиле общественники нашли в мусорном баке 90 люминесцентных ламп. Рядом располагаются жилые дома и школа. Опасные отходы тут же были вывезены и отправлены на утилизацию «Службой экологической безопасности». В таких лампах содержится люминофор и аргоновый газ со ртутными парами, которые вызывают острое отравление. Подобные отходы нужно утилизировать отдельно от ТКО. Найденные возле тагильской школы люминесцентные лампы были переданы на утилизацию

