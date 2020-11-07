Ядовитые отходы и независимые замеры. Экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Наверное, вы уже привыкли к нашим итогам недели, где мы рассказываем самые важные и интересные события в Нижнем Тагиле. Однако новостная повестка с каждым днем становится все шире. И все больше места в ней занимают вопросы экологии. Все больше фиксируется нарушений в сфере экологического законодательства. Чтобы вы не упустили самые важные события, мы решили подводить еще и экологические итоги недели. Как вам такая идея?