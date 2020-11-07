Ядовитые отходы и независимые замеры. Экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Ядовитые отходы и независимые замеры. Экологические итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:46Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Рассказываем главные события Нижнего Тагила в сфере экологии.

Наверное, вы уже привыкли к нашим итогам недели, где мы рассказываем самые важные и интересные события в Нижнем Тагиле. Однако новостная повестка с каждым днем становится все шире. И все больше места в ней занимают вопросы экологии. Все больше фиксируется нарушений в сфере экологического законодательства. Чтобы вы не упустили самые важные события, мы решили подводить еще и экологические итоги недели. Как вам такая идея?

На этой неделе мы начали проводить замеры нашим портативным газоанализатором «Геолан». Пока только у нашего офиса на улице Ломоносова, 2А. За два дня — 5 и 6 ноября — загрязнения по диоксиду серы, диоксиду азота, формальдегиду, сероводороду и синильной кислоте не зафиксировано. Точные датчики «Геолана» способны улавливать наличие веществ даже когда их превышения в воздухе еще нет, но выбросы уже имеются. TagilCity.ru планирует производить замеры ежедневно.

Стоит отметить, что за последние две недели УГМС также не зафиксировало превышения ПДК загрязняющих веществ в тагильском воздухе.

В поселке Черноисточинск очередное экологическое бедствие — река Исток покрылась сине-зеленой пеной. Глава Черноисточинска Геннадий Малков заявил, что ответственен за происходящее «Водоканал-НТ». Глава администрации поселка подчеркнул, что была открыта плотина Черноисточинского пруда, и сливы пошли в реку Исток.

В эпоху потребления количество отходов увеличивается в геометрической прогрессии. И если с ТКО теперь все более-менее понятно, то что же происходит с опасными отходами (химические вещества, люминесцентные лампы, бытовая техника)? Кто и как их утилизирует, сколько это стит и почему пора проявлять гражданскую сознательность? Разбирался журналист TagilCity.ru.

Кстати, о лампах. Во время замеров объемов ТКО в Нижнем Тагиле общественники нашли в мусорном баке 90 люминесцентных ламп. Рядом располагаются жилые дома и школа. Опасные отходы тут же были вывезены и отправлены на утилизацию «Службой экологической безопасности». В таких лампах содержится люминофор и аргоновый газ со ртутными парами, которые вызывают острое отравление. Подобные отходы нужно утилизировать отдельно от ТКО.

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