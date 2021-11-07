Карантин власти ввели в Березовском из-за африканской чумы свиней

Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. На весь срок действия ограничений доступ к зараженной территории имеет только персонал и транспорт, которые занимаются ликвидацией последствий вспышки инфекции.
Угрожаемая зона растягивается на 10 километров по радиусу от эпицентра заболевания. На данной территории запрещено вывозить свиней и продукции от животноводства, проводить сельхоз ярмарки и заготовку кормов, а также охотиться.
На территории Белоярского, Сысертского районов и ЗАТО Уральский было организовано изъятие животных с возмещением ущерба, что закрепляется другим распоряжением Алексея Шмыкова.
Напомним, африканская чума свиней поразила несколько муниципалитетов в Свердловской области. Карантин ввели в Камышловском районе, Камышловском ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог и Пышминском ГО. В Нижнем Тагиле выявлено два очага инфекции.