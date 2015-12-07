В Европе обнаружили смертельно опасный вирус в курином мясе

Все дело в том, что в курином мясе выявлен вирус-мутант, который вызывает сильнейшую пневмонию, а также он невосприимчив к существующим сегодня методам лечения.

Уточняется, что ещё месяц назад в Китае был зарегистрирован первый заболевший новым вирусом. Однако тогда опасность выявленного заболевания недооценили.

Тревогу подняли европейские ученые, когда на днях в Дании был госпитализирован пациент с заболеванием со схожими симптомами.

После проведенного забора стандартных анализов было установлено, что поразивший жителя Дании вирус содержит ген-мутант MCR-1 и невосприимчив к самым мощным лекарственным препаратам.

В настоящее время датские ученые ведут активный поиск методов лечения нового заболевания.

Они считают, что для этого наверняка придется применять целые коктейли из различных лекарств. Однако профессор Томас утверждает, что на разработку вакцины уйдет немало времени, а вирус тем временем успеет уничтожить множество людей, которые теперь окажутся беззащитными перед пневмонией и пищевыми отравлениями.