В России предложили запретить курить до 21 года

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Антон Беляков предложил запретить продажу и потребление табачных изделий лицами, не достигшими 21 года. Соответствующий законопроект сенатор направил в Госдуму.

Законопроектом предлагается в качестве дополнительной меры в рамках проводимой антитабачной кампании «ввести запрет на продажу и потребление табачной продукции лицами, не достигшими 21 года».

Автор документа отмечает, что «в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по числу курящих», и «пока «переломить» ситуацию не удается». Для примера «недостаточной действенности проводимой в России политики против курения» сенатор привел данные ВЦИОМ, по которым «с 2009 года число курящих в стране снизилось всего на 3%, тогда как в Европе «антитабачные меры» привели в сопоставимый срок к снижению количества курящих на более чем 20%».

Особое беспокойство парламентария вызывает тенденция увеличения табакокурения среди молодежи. В беседе с журналистами Беляков подчеркнул, что согласно социологическим исследованиям, процент курящих резко возрастает среди молодежи именно во время обучения в вузах и колледжах, а доля курящих студентов достигает 50-70%.

И даже не курившие в школе девушки и юноши в итоге оказываются под сильным эмоциональным и психологическим давлением со стороны сверстников уточнил он.

В пояснительной записке к проекту закона (имеется в распоряжении ТАСС) приводятся оценки специалистов ФГБУ «ННЦ Наркологии», по которым «самый высокий процент курящих среди молодежи - это лица в возрасте от 18 до 20 лет».

А это значит, что именно в этом возрасте имеет смысл дополнительно влиять на структуру потребления, в том числе и запретительными мерами уверен автор закона.

Он также отмечает, что в России к 20-29 годам процент курящих девушек увеличивается в 2-3 раза, что, «безусловно, более чем опасно том числе с точки зрения влияния курения на демографическую ситуацию в стране».