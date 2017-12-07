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Новости Нижнего Тагила

«Черные копатели» вскрывают законсервированные свалки под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

7 декабря 2017, 15:00Добавить новость
город,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,свалка,Северный,Салка,металлолом
В окрестностях Нижнего Тагила обнаружены вскрытые законсервированные свалки. Задержано несколько злоумышленников, которые раскапывают землю в поисках металлолома.

В поселке Северный обнаружен мужчина, который перерывал законсервированную свалку на экскаваторе. Как рассказали в телекомпании «Тагил-ТВ», позже он начал осматривать грунт в поисках металлолома. При виде свидетелей мужчина поспешил скрыться.

Кроме того, вскрытая свалка была обнаружена и вблизи аэродрома «Салка». На прошлой неделе полицейским удалось задержать группу «черных копателей», которые могли быть причастными к этому.


Часть нарушителей оказалась иностранными гражданами. Установлено, что злоумышленники раскапывали законсервированный полигон в поисках металлолома. Копатели рассказали, что работали на арендованной технике.


В нижнетагильской полиции организована специальная рабочая группа, которая займется поиском «черных копателей».

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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