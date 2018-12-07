Новые точки тестирования на ВИЧ-инфекции появятся в Нижнем Тагиле

Для совершенствования деятельности, направленной на снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией и раннее ее выявление в Нижнем Тагиле необходимы создание точек тестирования в местах постановки на учет после освобождения из системы ФСИН, оптимизация деятельности реабилитационных центров в плане диагностики данного заболевания, а также предоставление муниципальных грантов для организации расширенного доступа к экспресс-тестированию. Об этом рассказала заведующая филиалом по ГЗУО ГБУЗ СО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксана Каргаполова на совещании у замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова.

Свердловская область занимает лидирующее положение среди регионов России по количеству ВИЧ-инфицированных. На Среднем Урале – 98 345 инфицированных. В Нижнем Тагиле с 1990 года по 1 октября 2018 года выявлено 5 369 случаев заболевания.

К тому же, отмечено, что к 2009 году сравнялось количество показателей заражения инфекцией наркотическим и сексуальным путем. На настоящий момент количество инфицированных путем незащищенного секса превалирует.

Наблюдается снижение новых случаев заболевания в возрастной группе 18-29 лет, и их рост в группе 30-45 лет. Также, если раньше болезнь широко распространялась среди маргиналов и наркоманов, то в настоящее время большую часть зараженных представляют работающие тагильчане.