Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников по несоблюдению «ковидного» карантина

Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников по несоблюдению «ковидного» карантина

Сегодня, 20:28Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Екатеринбург занял второе место в Уральском федеральном округе среди городов-миллионников по несоблюдению карантина, вызванного второй волной коронавируса.

Понятно, почему у нас пятое место по числу заболевших и четвертое — по числу пациентов с ковидом прямо сейчас. Почти во всех городах активность меньше, чем у нас. Впереди только Москва и Казань,рассказал Ура.ру участник «ковидного» оперштаба.

Уровень самоизоляции в Екатеринбурге совпадает с показателем Краснодара и составляет 2,8 балла. Челябинск и Санкт-Петербург показали результат в 2,9 балла. В Москве и Казани показатель соблюдения карантина на 0,1 балла ниже, чем в Екатеринбурге, сообщает индекс самоизоляции Яндекса.

Планируется, что результат, который показал Екатеринбург, будет учтен в процессе выработки новых ограничений, рассказал инсайдер. Губернатор Евгений Куйвашев не представил новые ограничения, поэтому окончательное решение будет принято в штабе, с учетом дискуссии, 9 декабря.

Напомним, 20 ноября стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о введении карантина в регионе. По его словам, причин для этого нет.

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