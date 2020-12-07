Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников по несоблюдению «ковидного» карантина

Понятно, почему у нас пятое место по числу заболевших и четвертое — по числу пациентов с ковидом прямо сейчас. Почти во всех городах активность меньше, чем у нас. Впереди только Москва и Казань,рассказал Ура.ру участник «ковидного» оперштаба.