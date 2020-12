Екатеринбург вошел в топ городов-миллионников по несоблюдению «ковидного» карантина

Екатеринбург занял второе место в Уральском федеральном округе среди городов-миллионников по несоблюдению карантина, вызванного второй волной коронавируса.

Понятно, почему у нас пятое место по числу заболевших и четвертое — по числу пациентов с ковидом прямо сейчас. Почти во всех городах активность меньше, чем у нас. Впереди только Москва и Казань,рассказал Ура.ру участник «ковидного» оперштаба. Уровень самоизоляции в Екатеринбурге совпадает с показателем Краснодара и составляет 2,8 балла. Челябинск и Санкт-Петербург показали результат в 2,9 балла. В Москве и Казани показатель соблюдения карантина на 0,1 балла ниже, чем в Екатеринбурге, сообщает индекс самоизоляции Яндекса. Планируется, что результат, который показал Екатеринбург, будет учтен в процессе выработки новых ограничений, рассказал инсайдер. Губернатор Евгений Куйвашев не представил новые ограничения, поэтому окончательное решение будет принято в штабе, с учетом дискуссии, 9 декабря. Напомним, 20 ноября стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о введении карантина в регионе. По его словам, причин для этого нет. «Причин нет»: Евгений Куйвашев рассказал о введении карантина в Свердловской области

