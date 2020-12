В Свердловской области вновь были продлены ограничения из-за коронавируса.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый указ, в котором говорится, что ограничения продлятся до 21 декабря включительно. Отмечается, что граждане старше 65 лет по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию и выходить на улицы только при крайней необходимости. Указ Photo: официальный портал правовой информации Ранее Куйвашев также продлили ограничения на две недели. Кроме того, стало известно, что в Екатеринбурге планируется продлить каникулы для школьников. В Екатеринбурге планируют увеличить продолжительность зимних каникул для школьников

