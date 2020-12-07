Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 декабря

Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 декабря

Сегодня, 17:27Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
7 декабря редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие загрязняющих веществ на пешеходном мосту между железнодорожным вокзалом и улицей Индустриальная в Нижнем Тагиле. Газоанализатор показал превышение разовой ПДК диоксида азота.

Прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,9 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию вещества в 4,5 раза (ПДК 0,2 мг/м3). Показатели диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты остались в норме.

Video:TagilCity.ru

Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.

Photo:TagilCity.ru

Напомним, по итогам прошлой недели газоанализатор фиксировал превышение разовой ПДК веществ-загрязнителей в различных районах Нижнего Тагила в пять из семи дней. Например, в выходные, 5 и 6 декабря, ПДК сероводорода в районе ж/д вокзала превышала норму в 32 и 46 раз соответственно. Следите за проведением замеров ежедневно в нашем паблике ВКонтакте.

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