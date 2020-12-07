Превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 декабря

Прибор зафиксировал наличие в воздухе диоксида азота в размере 0,9 мг/м3. Такой показатель превышает разовую предельно допустимую концентрацию вещества в 4,5 раза (ПДК 0,2 мг/м3). Показатели диоксида серы, формальдегида, сероводорода и синильной кислоты остались в норме.
Замеры проводились при температуре воздуха -7 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.
Напомним, по итогам прошлой недели газоанализатор фиксировал превышение разовой ПДК веществ-загрязнителей в различных районах Нижнего Тагила в пять из семи дней. Например, в выходные, 5 и 6 декабря, ПДК сероводорода в районе ж/д вокзала превышала норму в 32 и 46 раз соответственно. Следите за проведением замеров ежедневно в нашем паблике ВКонтакте.