Стала известна секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

Источник, знакомый с ситуацией, раскрыл закрытую статистику заболевших коронавирусом в уральской столице.

На самом деле, по словам источника, число горожан, больных COVID-19 в Екатеринбурге, в пять раз превышает официальную статистику. Это подтвержденные случаи коронавируса,отметил инсайдер. Согласно статистике, число заболевших за минувшую неделю превысило семь тысяч случаев, когда региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 1359 заболевших. Также число новых заболевших в Екатеринбурге, по данным полученной статистики, снижается вторую неделю подряд вместе с коэффициент распространения вируса. Иных «статистик» ведомствами не ведется,прокомментировали ситуацию в региональном управлении Роспотребнадзора, сообщает Ура.ру. Напомним, в свердловском минздраве дали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусом. По словам министра здравоохранения региона Андрея Карлова, область вышла на плато и заболеваемость начнет снижаться в ближайшие дни. В свердловском минздраве дали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусом

