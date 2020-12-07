Стала известна секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

Стала известна секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

Сегодня, 19:47Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Источник, знакомый с ситуацией, раскрыл закрытую статистику заболевших коронавирусом в уральской столице.

На самом деле, по словам источника, число горожан, больных COVID-19 в Екатеринбурге, в пять раз превышает официальную статистику.

Это подтвержденные случаи коронавируса,отметил инсайдер.

Согласно статистике, число заболевших за минувшую неделю превысило семь тысяч случаев, когда региональный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает о 1359 заболевших.

Также число новых заболевших в Екатеринбурге, по данным полученной статистики, снижается вторую неделю подряд вместе с коэффициент распространения вируса.

Иных «статистик» ведомствами не ведется,прокомментировали ситуацию в региональном управлении Роспотребнадзора, сообщает Ура.ру.

Напомним, в свердловском минздраве дали прогноз по развитию заболеваемости коронавирусом. По словам министра здравоохранения региона Андрея Карлова, область вышла на плато и заболеваемость начнет снижаться в ближайшие дни.

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