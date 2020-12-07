В Нижнем Тагиле врачи рассказали о работе в условиях второй волны коронавируса

На данный момент показатели зараженных коронавирусом пациентов в больнице держатся на верхних уровнях и составляют в общей сложности 900 человек. Во время первой волны цифра была ниже: суммарно 200 зараженных. Часы работы сотрудников «ковидного» колл-центра, в связи с показателями, также были увеличены. Теперь врачи консультируют всех желающих с 8.00 до 20.00, включая выходные.