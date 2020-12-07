В Нижнем Тагиле врачи рассказали о работе в условиях второй волны коронавируса

На данный момент показатели зараженных коронавирусом пациентов в больнице держатся на верхних уровнях и составляют в общей сложности 900 человек. Во время первой волны цифра была ниже: суммарно 200 зараженных. Часы работы сотрудников «ковидного» колл-центра, в связи с показателями, также были увеличены. Теперь врачи консультируют всех желающих с 8.00 до 20.00, включая выходные.
В зависимости от степени заболевания каждый пациент получает определенную схему лечения. Доставка лекарств на дом осуществляется ежедневно,рассказала ТК «Телекон» старшая медицинская сестра Тамара Прыткова.
«Коронавирусные» бригады больницы с начала пандемии значительно расширились. Теперь в них входят врачи различных направлений.
В некоторые дни берется до 250 мазков в день, а также мы немного разграничили пациентов, которым нужна плановая помощь,поделилась главный врач Жанна Климова.
Напомним, 20 ноября стало известно, что администрация Нижнего Тагила на время выделила врачам легковые автомобили. Это было сделано для того, чтобы помочь медикам быстрее добираться к больным в условиях пандемии коронавируса. Транспорт был передан вместе с водителями.