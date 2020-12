В Нижнем Тагиле врачи рассказали о работе в условиях второй волны коронавируса

В Нижнем Тагиле медицинские сотрудники городской поликлиники № 4 рассказали, как проходит работа во время второй волны COVID-19.

На данный момент показатели зараженных коронавирусом пациентов в больнице держатся на верхних уровнях и составляют в общей сложности 900 человек. Во время первой волны цифра была ниже: суммарно 200 зараженных. Часы работы сотрудников «ковидного» колл-центра, в связи с показателями, также были увеличены. Теперь врачи консультируют всех желающих с 8.00 до 20.00, включая выходные. В зависимости от степени заболевания каждый пациент получает определенную схему лечения. Доставка лекарств на дом осуществляется ежедневно,рассказала ТК «Телекон» старшая медицинская сестра Тамара Прыткова. «Коронавирусные» бригады больницы с начала пандемии значительно расширились. Теперь в них входят врачи различных направлений. В некоторые дни берется до 250 мазков в день, а также мы немного разграничили пациентов, которым нужна плановая помощь,поделилась главный врач Жанна Климова. Video: ТК «Телекон» Напомним, 20 ноября стало известно, что администрация Нижнего Тагила на время выделила врачам легковые автомобили. Это было сделано для того, чтобы помочь медикам быстрее добираться к больным в условиях пандемии коронавируса. Транспорт был передан вместе с водителями. Врачи Нижнего Тагила получили автомобили из автопарка мэрии

