6 декабря вечером в Свердловской области прошел ледяной дождь.

В социальных сетях автомобилисты выкладывали кадры с видеорегистраторов. Дождь шел при температуре -7 градусов. В Лесном прошел небольшой дождь. Когда на машину глянул, очень удивился,пишет водитель Роман. Кроме того, ледяной дождь был замечен в Нижнем Тагиле, Серове, Алапаевске, Верхотурье и других городах региона. В Екатеринбурге таких осадков замечено не было. Водители отмечают, что из-за метеоусловий сильно снижается видимость на дороге.

