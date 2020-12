В уральской лаборатории потеряли сотню тестов на коронавирус

В Белоярском, расположенном в 60 километрах от Екатеринбурга, пропали более сотни проб на коронавирус, которые были сданы пациентами 24 ноября.

Одна из жительниц узнала о потере только 3 декабря. Об этом рассказала сама девушка порталу E1. По ее словам, направление ей дали быстро. В один день назначили, на следующий — она приехала в больницу и сдала анализ. Женщине сказали, что анализы будут готовы через несколько дней. Однако результаты ей не сообщили. В результате она позвонила в больницу, где ей сообщили, что тесты утеряны и назначили еще один. Как утверждает девушка, ей медсестра рассказала, что это уже не первый случай. На этот раз в лаборатории было утеряно более сотни тестов. Девушка возмущена таким положением вещей. Ладно я, ходить могу, но я лекарства не могу пить, так как жду результатов, вдруг у меня не коронавирус? А со мной люди сдавали тест в очень тяжелом состоянии. Мальчик — 23 года, у него мать в реанимации, он сам еле на ногах стоит. Нельзя так делать! возмутилась пациентка больницы. В оперативном штабе Свердловской области информацию подтвердили. Однако сообщили о 99 утраченных пробах. В ведомстве объяснили, что после этого был оперативно организован повторный забор анализов. Результаты на сегодняшний день уже получены.

