В уральской лаборатории потеряли сотню тестов на коронавирус

В уральской лаборатории потеряли сотню тестов на коронавирус

Сегодня, 13:29Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Белоярском, расположенном в 60 километрах от Екатеринбурга, пропали более сотни проб на коронавирус, которые были сданы пациентами 24 ноября.

Одна из жительниц узнала о потере только 3 декабря. Об этом рассказала сама девушка порталу E1.

По ее словам, направление ей дали быстро. В один день назначили, на следующий — она приехала в больницу и сдала анализ. Женщине сказали, что анализы будут готовы через несколько дней. Однако результаты ей не сообщили. В результате она позвонила в больницу, где ей сообщили, что тесты утеряны и назначили еще один. Как утверждает девушка, ей медсестра рассказала, что это уже не первый случай. На этот раз в лаборатории было утеряно более сотни тестов.

Девушка возмущена таким положением вещей.

Ладно я, ходить могу, но я лекарства не могу пить, так как жду результатов, вдруг у меня не коронавирус? А со мной люди сдавали тест в очень тяжелом состоянии. Мальчик — 23 года, у него мать в реанимации, он сам еле на ногах стоит. Нельзя так делать! возмутилась пациентка больницы.

В оперативном штабе Свердловской области информацию подтвердили. Однако сообщили о 99 утраченных пробах. В ведомстве объяснили, что после этого был оперативно организован повторный забор анализов. Результаты на сегодняшний день уже получены.

Stories:
Коронавирус
Related news:
тестЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы