В уральской лаборатории потеряли сотню тестов на коронавирус

По ее словам, направление ей дали быстро. В один день назначили, на следующий — она приехала в больницу и сдала анализ. Женщине сказали, что анализы будут готовы через несколько дней. Однако результаты ей не сообщили. В результате она позвонила в больницу, где ей сообщили, что тесты утеряны и назначили еще один. Как утверждает девушка, ей медсестра рассказала, что это уже не первый случай. На этот раз в лаборатории было утеряно более сотни тестов.