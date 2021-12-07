Аномально холодную зиму пообещали метеорологи россиянам

Аномально холодную зиму пообещали метеорологи россиянам
Аномально холодную зиму пообещали метеорологи россиянам
Сегодня, 10:14Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Метеорологи предупредили об аномально холодной предстоящей зиме. Свои выводы специалисты сделали по характеру и интенсивности стихийных явлений — потепление вод Баренцева моря станет причиной снежных бурь и морозов.

В Европейском погодном центре предупредили о предстоящей суровой зиме — подобные морозы будут наиболее сильными за последние 30 лет. Об этом метеорологи рассказали в эфире РЕН ТВ.

По словам заместителя генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елены Манаенковой, такой вывод специалисты делают, исходя их количества и интенсивности стихийных явлений. 50 лет назад их количество по всему земному шару было меньше в 5 раз.

Динамика полярного вихря меняется из-за потепления климата в Арктике, воздушные потоки становятся менее устойчивые. Воронка, несущая холодный воздух, должна держать его внутри. Однако из-за потепления стратосферы структура вихря изменится. Метеорологи предупреждают, что даже в Париже и Сочи ожидается в отдельные дни до минус 50 градусов.

Изменения в климате отмечают и исследователи метеостанции на берегу Баренцева моря — температура воды изменилась до отметки со знаком «плюс». Поэтому в январе и феврале ожидается так называемая «арктическая вспышка» — ледяные воздушные массы распространятся на все северное полушарие. из-за этого на территории Европы ожидается шквал снежных бурь.

Напомним, из-за парниковых газов под воду может уйти первое в мире государство.

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