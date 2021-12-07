Аномально холодную зиму пообещали метеорологи россиянам

В Европейском погодном центре предупредили о предстоящей суровой зиме — подобные морозы будут наиболее сильными за последние 30 лет. Об этом метеорологи рассказали в эфире РЕН ТВ.
По словам заместителя генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Елены Манаенковой, такой вывод специалисты делают, исходя их количества и интенсивности стихийных явлений. 50 лет назад их количество по всему земному шару было меньше в 5 раз.
Динамика полярного вихря меняется из-за потепления климата в Арктике, воздушные потоки становятся менее устойчивые. Воронка, несущая холодный воздух, должна держать его внутри. Однако из-за потепления стратосферы структура вихря изменится. Метеорологи предупреждают, что даже в Париже и Сочи ожидается в отдельные дни до минус 50 градусов.
Изменения в климате отмечают и исследователи метеостанции на берегу Баренцева моря — температура воды изменилась до отметки со знаком «плюс». Поэтому в январе и феврале ожидается так называемая «арктическая вспышка» — ледяные воздушные массы распространятся на все северное полушарие. из-за этого на территории Европы ожидается шквал снежных бурь.
Напомним, из-за парниковых газов под воду может уйти первое в мире государство.