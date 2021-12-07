Три школы на ГГМ в Нижнем Тагиле ушли на дистант из-за высокой заболеваемости

Решение о переходе трех образовательных учреждений на дистанционный формат обучения было принято 6 декабря, рассказал редакции TagilCity.ru замглавы Администрации Нижнего Тагила Валерий Суров. Школьники будут обучаться дома до 12 декабря, дальнейшее решение муниципалитет примет исходя из статистики заболеваемости.
Сегодня у нас три образовательных учреждения переведены на дистант, потому что заболеваемость больше 30%. Дети заболевают ОРВИ, случаи гриппа пока что в городе не зафиксированы, пояснил в беседе с редакцией TagilCity.ru Валерий Суров.
Также замглавы сказал о возможном досрочном выходе школьников на новогодние каникулы.