Три школы на ГГМ в Нижнем Тагиле ушли на дистант из-за высокой заболеваемости

Три школы на ГГМ в Нижнем Тагиле ушли на дистант из-за высокой заболеваемости
Три школы на ГГМ в Нижнем Тагиле ушли на дистант из-за высокой заболеваемости
Сегодня, 18:18Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
В Нижнем Тагиле школы №69, 80 и 90 на Гальянке перешли на дистанционный формат обучения, так как число детей, заболевших ОРВИ, превысило показатель в 30% от общего количества обучающихся.

Решение о переходе трех образовательных учреждений на дистанционный формат обучения было принято 6 декабря, рассказал редакции TagilCity.ru замглавы Администрации Нижнего Тагила Валерий Суров. Школьники будут обучаться дома до 12 декабря, дальнейшее решение муниципалитет примет исходя из статистики заболеваемости.

Сегодня у нас три образовательных учреждения переведены на дистант, потому что заболеваемость больше 30%. Дети заболевают ОРВИ, случаи гриппа пока что в городе не зафиксированы, пояснил в беседе с редакцией TagilCity.ru Валерий Суров.

Также замглавы сказал о возможном досрочном выходе школьников на новогодние каникулы.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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