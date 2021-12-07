Три школы на ГГМ в Нижнем Тагиле ушли на дистант из-за высокой заболеваемости

В Нижнем Тагиле школы №69, 80 и 90 на Гальянке перешли на дистанционный формат обучения, так как число детей, заболевших ОРВИ, превысило показатель в 30% от общего количества обучающихся.

Решение о переходе трех образовательных учреждений на дистанционный формат обучения было принято 6 декабря, рассказал редакции TagilCity.ru замглавы Администрации Нижнего Тагила Валерий Суров. Школьники будут обучаться дома до 12 декабря, дальнейшее решение муниципалитет примет исходя из статистики заболеваемости. Сегодня у нас три образовательных учреждения переведены на дистант, потому что заболеваемость больше 30%. Дети заболевают ОРВИ, случаи гриппа пока что в городе не зафиксированы, пояснил в беседе с редакцией TagilCity.ru Валерий Суров. Также замглавы сказал о возможном досрочном выходе школьников на новогодние каникулы.

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